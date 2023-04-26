18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане изменят законодательство ради подключения к системе «Посейдон»

Поделиться:

Депутаты Госсобрания готовят республиканское законодательство к использованию федеральной системы борьбы с коррупцией.

Информационная система «Посейдон» составляет цифровой портрет человека и позволяет выявить его связи, объединяя базы ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества и данные из соцсетей.

Если тот или иной чиновник раздает подряды своим друзьям или родственником, создается конфликт интересов – для выявления таких ситуаций и разработали «Посейдон». Сегодня подобные системы применяются в США и Китае.

«Новая технология позволит проверять достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований лицами, на которых они распространяются.

Это в первую очередь депутаты, руководители государственных и муниципальных органов, государственные и муниципальные служащие», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Так как в системе содержатся персональные данные и другая информация ограниченного доступа, Госсобранию необходимо внести поправки в законы о статусе депутата, о местном самоуправлении и о муниципальной службе в республике.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: