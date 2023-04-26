В Башкортостане изменят законодательство ради подключения к системе «Посейдон»

Информационная система «Посейдон» составляет цифровой портрет человека и позволяет выявить его связи, объединяя базы ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества и данные из соцсетей.

Если тот или иной чиновник раздает подряды своим друзьям или родственником, создается конфликт интересов – для выявления таких ситуаций и разработали «Посейдон». Сегодня подобные системы применяются в США и Китае.

«Новая технология позволит проверять достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований лицами, на которых они распространяются.

Это в первую очередь депутаты, руководители государственных и муниципальных органов, государственные и муниципальные служащие», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Так как в системе содержатся персональные данные и другая информация ограниченного доступа, Госсобранию необходимо внести поправки в законы о статусе депутата, о местном самоуправлении и о муниципальной службе в республике.