Будет ли ограничена продажа алкоголя в Башкортостане на майские праздники?

Зачастую в периоды длинных выходных в Башкортостане так или иначе ограничивают розничную продажу алкоголя. В парламенте республики рассказали о том, когда ждать следующих ограничений.
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, в ближайшие майские праздники ограничивать продажу алкоголя не будут.
В мае ограничение введут на один день, когда будет праздноваться Последний звонок (25 мая).
Напомним, что для жителей Башкортостана ближайшие выходные будут длинными, так как Праздник Весны и Труда выпадает на понедельник, то есть выходные продлятся с 29 апреля по первое мая включительно.
После этого будут стандартные рабочие дни со вторника, второго мая, до пятницы, пятого мая, включительно и снова длинные выходные с субботы, шестого мая, до вторника, девятого мая.
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