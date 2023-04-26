Будет ли ограничена продажа алкоголя в Башкортостане на майские праздники?

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, в ближайшие майские праздники ограничивать продажу алкоголя не будут.

В мае ограничение введут на один день, когда будет праздноваться Последний звонок (25 мая).

Напомним, что для жителей Башкортостана ближайшие выходные будут длинными, так как Праздник Весны и Труда выпадает на понедельник, то есть выходные продлятся с 29 апреля по первое мая включительно.

После этого будут стандартные рабочие дни со вторника, второго мая, до пятницы, пятого мая, включительно и снова длинные выходные с субботы, шестого мая, до вторника, девятого мая.