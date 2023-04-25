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Мэрия Уфы опубликовала график запуска фонтанов

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Запускать фонтаны в этом году, как обычно, начнут в конце апреля. Одновременно с этим запустят и системы видеонаблюдения за фонтанами, а также включат их в маршруты патрульных служб.

Фото: администрация Уфы

27 апреля

Фонтан памятника Мустаю Кариму (площадь перед Домом Профсоюзов) – в 17.00;

фонтан «Семь девушек» – в 18.00;

фонтан «Курай» (площадь имени Салавата Юлаева) – в 19.00;

фонтан на Совесткой площади – в 19.00.

28 апреля

Фонтан «Танцующие журавли» (сквер «Дубки») – в 12.00;

фонтан «Мальчик с кураем» (перед бывшим кинотеатром «Искра») – в 12.00;

Фонтан на площади имени Серго Орджоникидзе – в 12.00;

фонтан перед ДК «Дворец молодежи» – в 12.00;

фонтан в парке имени В.И. Ленина – в 13.00;

фонтан «Часы» (площадь имени В.И. Ленина) – в 13.00.

29 апреля

Фонтан на озере в парке «Кашкадан» – в 20.00.

1 мая

Фонтан в парке «Первомайский» – открытие в рамках фестиваля национальных культур с 12.00 до 16.00.

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