Уфимский хоспис примет первых пациентов в июле

Решение о запуске проекта уфимского хосписа было принято в августе 2019 года Радием Хабировым после встречи с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Первоначально планировалось, что учреждение откроется в июне 2023 года.

Сегодня, 24 апреля, глава региона написал, что в середине мая будет готов акт ввода в эксплуатацию, первых пациентов хоспис примет в июле.

Хоспис рассчитан на 60 мест – 20 детских и 40 взрослых, но площадь здания большая (более 13 тыс. квадратных метров), так что при необходимости коечный фонд могут расширить.