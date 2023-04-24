Уфимский хоспис примет первых пациентов в июле

Глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что все вопросы, связанные с открытием хосписа в Уфе, решены.
vk.com/radiyhabirov
Решение о запуске проекта уфимского хосписа было принято в августе 2019 года Радием Хабировым после встречи с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. Первоначально планировалось, что учреждение откроется в июне 2023 года.
Сегодня, 24 апреля, глава региона написал, что в середине мая будет готов акт ввода в эксплуатацию, первых пациентов хоспис примет в июле.
Хоспис рассчитан на 60 мест – 20 детских и 40 взрослых, но площадь здания большая (более 13 тыс. квадратных метров), так что при необходимости коечный фонд могут расширить.
«Договорились с нашим медуниверситетом и медицинскими колледжами Башкортостана о создании на базе уфимского хосписа кафедры паллиативной помощи. Можно сказать, что здесь будет научный, учебный и волонтерский центр.
Наш хоспис – совместный труд тысяч людей, которые протянули руку помощи тем, кто в этом больше всего нуждается. Спасибо всем, кто помог воплотить этот проект в реальность», – написал Радий Хабиров.
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