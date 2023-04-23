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Уфимский интернет-провайдер попал под санкции Украины

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Офис президента Украины Владимира Зеленского обновил санкционные списки. Как ни странно, в них оказалась уфимская компания «Кристалл».

Отныне АО «Монтажно-технологическое управление “Кристалл”» не сможет распоряжаться своими активами на территории Украины, вести там торговые операции и выводить из страны капитал, все контракты и обязательства прекращены.

Объем заблокированных активов, однако, не уточняется, так что только самой компании известно, насколько эти санкции повлияют на ее деятельность.

Изначально «Кристалл» открыли в 1952 году как филиал Киевского монтажного управления, с 1994 года это уже самостоятельная компания. На сайте указано, что сегодня, помимо услуг связи, она занимается техобслуживанием систем связи, проектно-конструкторскими, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами, а также внедрением и сопровождением информационных систем автоматизированного управления.

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