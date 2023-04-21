В Башкортостане резко замедлилась инфляция

Годовая инфляция в Башкортостане в январе 2023 года вновь замедлилась и составила 0,7% против 9,7% месяцем ранее.

Такое понижение наблюдается и по России в среднем (с 11% до 3,5%) – оно обусловлено тем, что в расчете годовой инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в феврале-марте 2022 года.

Значительную роль в снижении показателя инфляции сыграли рост предложения ряда продуктов питания и снижение издержек производителей, что во многом связано с высоким урожаем 2022 года.

На замедление темпа роста цен повлияло также налаживание производства непродовольственных товаров внутри страны и поставок в рамках параллельного импорта.

По прогнозу Банка России, во втором полугодии уровень инфляции повысится и составит 5-7%. К целевым 4% она вернется в 2024 году.