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В Башкортостане резко замедлилась инфляция

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Банк России сообщает о резком снижении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам марта 2023 года и объясняет его причины.

Годовая инфляция в Башкортостане в январе 2023 года вновь замедлилась и составила 0,7% против 9,7% месяцем ранее.

Такое понижение наблюдается и по России в среднем (с 11% до 3,5%) – оно обусловлено тем, что в расчете годовой инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в феврале-марте 2022 года.

Значительную роль в снижении показателя инфляции сыграли рост предложения ряда продуктов питания и снижение издержек производителей, что во многом связано с высоким урожаем 2022 года.

На замедление темпа роста цен повлияло также налаживание производства непродовольственных товаров внутри страны и поставок в рамках параллельного импорта.

По прогнозу Банка России, во втором полугодии уровень инфляции повысится и составит 5-7%. К целевым 4% она вернется в 2024 году.

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