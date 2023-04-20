Куда обращаться в Уфе, если вас укусил клещ

Обычно порядка 0,5% клещей в республике переносят вирусный энцефалит, в среднем около 15% – боррелиоз.

Что делать, если укусил клещ?

– не пытаться резко выдернуть его или раздавить;

– аккуратно вытащить из ранки пинцетом, вращательным движением, следя, чтобы хоботок не отломился и не остался в ранке;

– место укуса и руки нужно продезинфицировать;

– удаленного клеща – поместить в закрытую тару и в течение двух дней доставить в лабораторию. Для исследования пригодны только целые клещи.

Куда сдать клеща?

Например, в Центр гигиены и эпидемиологии по адресам:

– Шафиева, 7 (с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 16.00; выходные – суббота и воскресенье);

– Карла Маркса, 69 (с 9.00 до 16.00 выходные – суббота и воскресенье).

Если лабораторное исследование покажет, что клещ инфицирован вирусом клещевого энцефалита, необходимо будет обратиться в травмпункт для проведения экстренной профилактики.

Кому задавать вопросы?

– по вопросам исследований на клещевой энцефалит: +7(347) 287-85-23, +7(927)236-32-61;

– по вопросам исследований на клещевой боррелиоз: +7(347) 287-85-24, +7(987) 015-11-56.