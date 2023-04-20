Как будут работать поликлиники в Башкортостане в выходной день 21 апреля?

Минздрав республики опубликовал график работы медучреждений 21 апреля. В связи с празднованием Ураза-байрам этот день считается праздничным выходным.
health.bashkortostan.ru
Поликлиники будут работать по графику субботнего дня с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов до 16.00.
Пройти вакцинацию от Covid-19 можно будет также с 8.00 до 17.00.
Центральные районные аптеки и их подразделения также будут работать по графику субботы.
Ураза-байрам – один из главных праздников в исламском календаре: мусульмане республики отмечают завершение поста в месяц Рамадан. 21 апреля день начнется торжественными богослужениями в 24 религиозных организациях Уфы, в местах проведения мероприятий будут дежурить медики, сотрудники полиции и ЦОБ.
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