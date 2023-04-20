Как будут работать поликлиники в Башкортостане в выходной день 21 апреля?

Поликлиники будут работать по графику субботнего дня с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов до 16.00.

Пройти вакцинацию от Covid-19 можно будет также с 8.00 до 17.00.

Центральные районные аптеки и их подразделения также будут работать по графику субботы.

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламском календаре: мусульмане республики отмечают завершение поста в месяц Рамадан. 21 апреля день начнется торжественными богослужениями в 24 религиозных организациях Уфы, в местах проведения мероприятий будут дежурить медики, сотрудники полиции и ЦОБ.