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Как будут работать поликлиники в Башкортостане в выходной день 21 апреля?

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Минздрав республики опубликовал график работы медучреждений 21 апреля. В связи с празднованием Ураза-байрам этот день считается праздничным выходным.

health.bashkortostan.ru

Поликлиники будут работать по графику субботнего дня с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов до 16.00.

Пройти вакцинацию от Covid-19 можно будет также с 8.00 до 17.00.

Центральные районные аптеки и их подразделения также будут работать по графику субботы.

Ураза-байрам – один из главных праздников в исламском календаре: мусульмане республики отмечают завершение поста в месяц Рамадан. 21 апреля день начнется торжественными богослужениями в 24 религиозных организациях Уфы, в местах проведения мероприятий будут дежурить медики, сотрудники полиции и ЦОБ.

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