В Башкортостане в первом квартале 2023 года подорожали частные дома

В первом квартале 2023 года в 75 рассмотренных регионах частные дома подорожали, в двевяти подешевели.

Средняя по России цена за квартал поднялась на 5,9 до 6 300 133 рублей. За год рост цен составил 13,9%.

Самые дорогие частные дома, конечно, в Москве (21 986 980 рублей в среднем, +0,8% за первый квартал), следом идут Санкт-Петербург (20 010 929 рублей, +6%) и Московская область (12 572 368 рублей, -5,5%).

Башкортостан в рейтинге на 45 месте: средний дом здесь стоит 5 182 702 рубля, за первый квартал 2023 года цена поднялась на 7,4%, с апреля прошлого года – на 14,6%.

Для сравнения, в Челябинской области средняя цена дома составляет 4 628 326 рублей (+6%), в Татарстане – 6 871 379 рублей (-1,8%).