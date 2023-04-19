Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

Всего за первый квартал 2023 года в целом по РФ произошло 24 223 дорожно-транспортных происшествия – это на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (1560), следом идут Краснодарский край (1086) и Санкт-Петербург (865).

Башкортостан (592) в антирейтинге занимает восьмую строчку, следом идут Свердловская (559) и Тюменская (556) области.

По сравнению с прошлым годом количество аварий в республике уменьшилось на 7,8%.

Также в первом квартале Башкортостан «отличился», попав в топ-10 регионов по количеству ДТП с водителями в состоянии опьянения: таковых было зарегистрировано 28 (шестая строчка), что, впрочем, на 24,3% меньше, чем в прошлом году.

В 29 ДТП в Башкортостане пострадали дети – и тут мы в числе лидеров антирейтинга на восьмой позиции.

Впрочем, проблемы с поведением на дорогах у нас не только у водителей: с начала года в республике было зафиксировано 58 наездов на пешеходов по вине самих пешеходов – 10-я строчка соответствующего антирейтинга.