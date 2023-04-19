УФАС выявило нарушения в аукционе по нанесению дорожной разметки в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы искало подрядчика на проведение работ по нанесению дорожной разметки в Уфе. Стоимость контракта – 100 млн рублей.

Жалобу подала компания «Транс строй»: ее кандидатуру не приняли к рассмотрению якобы из-за отсутствия опыта выполнения таких работ, хотя компания в заявке представила соответствующий требованиям заказчика исполненный контракт по нанесению и восстановлению дорожной разметки в Оренбургской области.

Кроме того, проверкой УФАС установлено еще одно нарушение: в документации заказчика отсутствует информация о конкретном месте проведения работ. Данные сведения будут известны только после заключения контракта. Такие действия заказчика противоречат закону о контрактной системе.

УФАС признало жалобу ООО «Транс строй» обоснованной. В отношении госзаказчика будет возбуждено административное дело.