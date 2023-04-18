В Уфе отключат воду в четырех районах

18 апреля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, до 22.30:

Российская – 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/13, 43/14, 47.

18-19 апреля

Калининский район, холодная вода, до 10.00 19 апреля:

Производственная – 2, 2/2, 4, 5/1, 5/1 к.1, 8, 10/1, 11.

Гвардейская – 37/1, 41/1.

20 апреля

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Николая Дмитриева – 1.

Джалиля Киекбаева – 9, 11, 13 15, 17, 19, 21.

Хадии Давлетшиной – 24, 24/1, 28, 30, 30а, 34.

Заводская – 2.

Также из-за утечки из колодца по адресу Победы, 45 временно отключили холодную воду по следующим адресам:

Горького – 84 и 85 лит.4.

Ульяновых – 56б и 56б/1.