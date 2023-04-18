Ураза-байрам в Уфе: богослужения, мероприятия и перекрытие улиц

21 апреля день начнется торжественными богослужениями в 24 религиозных организациях Уфы.

В большинстве из них богослужения начнутся в 8.00 и продлятся час или два, за исключением:

– мечеть «Мадина» (Гатчинская, 1) – с 8.00 до 12.00;

– мечеть «Асия» (Максимовка, Сосновская, 1/1а) – с 9.00 до 11.00;

– мечеть «Ас-Салям» (Федоровка, Галечная) – с 9.00 до 11.00;

– Первая соборная мечеть Уфы (Тукаева, 52) – с 9.00 до 11.00;

– мечеть «Ихлас» (Сочинская, 43) – с 6.00 до 7.00;

– мечеть «Ихсан» (Атаевская, 1 к.1) – с 9.00 до 10.00;

– мечеть в Нагаево (Запрудная, 1 к.1) – с 8.00 до 13.00;

– мечеть «Дания» (Тимашево, Тимашевская, 102) – с 9.00 до 10.30;

– мечеть «Махалля» (Старые Турбаслы, Советская, 31/1) – с 9.00 до 10.30.

Кроме того, с 11.00 до 16.00 на площади перед lifestyle-центром «Башкирия» пройдут мероприятия: концерт, ярмарка, различные угощения и так далее.

Для обеспечения безопасности будет организовано дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков.

На время проведения мероприятий в этот день с 6.00 до 15.00 перекроют улицы Тукаева (от Цюрупы до Зайнуллы Расулева) и Комарова (возле мечети «Ляля-Тюльпан»).