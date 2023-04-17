В Уфе запустят пять паромных переправ

Администрация Уфы обнародовала дату начала работы паромных переправ в этом году. Первые из них откроются уже на этой неделе.
Фото: Администрация Уфы
С 21 апреля начнут работу пять речных паромных переправ Уфы и внутригородской маршрут водного транспорта «Сипайлово – Зеленый мыс – Сипайлово». Обычно они работают с 8.00 или с 9.00 до 19.00.
Переправа «ДОК-грузовая» заработает, когда уровень воды придет в норму. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и грузов останутся на прошлогоднем уровне.
Стоимость одного билета для пассажиров старше 10 лет составляет 28 рублей при оплате картой или 33 рубля за наличные. Детям до пяти лет проезд бесплатный.
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