В Уфе запустят пять паромных переправ

С 21 апреля начнут работу пять речных паромных переправ Уфы и внутригородской маршрут водного транспорта «Сипайлово – Зеленый мыс – Сипайлово». Обычно они работают с 8.00 или с 9.00 до 19.00.

Переправа «ДОК-грузовая» заработает, когда уровень воды придет в норму. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и грузов останутся на прошлогоднем уровне.

Стоимость одного билета для пассажиров старше 10 лет составляет 28 рублей при оплате картой или 33 рубля за наличные. Детям до пяти лет проезд бесплатный.