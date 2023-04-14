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В Уфе появятся 20 теплых «умных» остановок

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В администрации главы Башкортостана рассказали о планах по установке современных остановочных павильонов в Уфе.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Эта остановка на фото расположена на ГКЗ «Башкортостан», ее установили к 450-летию Уфы.

Такие же павильоны уже смонтированы около «Уфа-Арены», Национального молодежного театра, у банка «Уралсиб». Всего к 2024 году по всему городу планируют поставить 20 таких павильонов.

Они оснащены автоматической и ручной дверьми, кондиционером, обогревателями. На электронные табло выводится информация о ближайших автобусах, также внутри можно зарядить телефон и при необходимости вызвать экстренные службы.

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