В Уфе подешевела аренда трехкомнатных квартир, но подорожали «двушки»

Исследование показало, что аренда однокомнатных квартир в этот период подорожала в 43 городах России из 70 исследованных порталом, двухкомнатных – в 41 городе, владельцы «трешек» подняли плату в 45 городах.

Средние цены по стране:

– однокомнатные: 17 620 рублей в месяц (+0,7%);

– двухкомнатные: 23 303 рубля в месяц (+1,8%);

– трехкомнатные: 30 043 рубля в месяц (+1,8%).

Отчасти это связано с тем, что вернулись люди, хлынувшие из страны весной и осенью 2022 года, отчасти – с тем, что в период снижения доходов и нестабильности люди все реже решаются брать ипотеку.

В Уфе в первом квартале текущего года резко выросла только аренда двухкомнатных квартир, зато подешевели «трешки»:

– однокомнатные: 16 238 рублей в месяц (+0,4%);

– двухкомнатные: 21 843 рубля в месяц (+3,3%);

– трехкомнатные: 28 010 рублей в месяц (-2,1%).