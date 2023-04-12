В Уфе появится самая длинная липовая аллея в России

Как сообщает администрация Уфы, это будет самая длинная липовая аллея в России. Инициатор проекта – многофункциональный центр «Артерия». Проект подразумевает также также развитие другой инфраструктуры для отдыха жителей на территории центра.

Как мы писали ранее, МЦ «Артерия» (проспект Октября, 67/2) включает событийные локации, площадки для работы, обширный фудхолл и 11-этажный бизнес-центр.

С 14 апреля «Артерия» начнет бурлить мероприятиями: концерты, вечеринки, форумы, маркеты и различные активности для детей.

Кроме того, 28 апреля и 13 мая пройдет акция «Зеленая Башкирия». Уже определены 184 локации, на которых высадят новые деревья, в том числе 63 общественных и 121 дворовая территории. Запланировано восемь тематических аллей.