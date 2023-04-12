В Минстрое рассказали о выплатах обманутым дольщикам ЖК «Московский» в Уфе

Как сообщил представитель Министерства строительства и архитектуры республики, отвечая на комментарий под одним из постов на странице Радия Хабирова, Федеральный фонд развития территорий предварительно вынес решение о выплате компенсаций по этому объекту.

Сейчас Фонд ожидает выделения дополнительных средств из бюджета РФ, параллельно прорабатываются варианты использования денег, зарезервированных ранее на принятие решений в отношении иных объектов.

Решение по ЖК «Московский» может быть принято в третьем квартале 2023 года.

В конце прошлого года Радий Хабиров заявил, что республика закроет вопросы всех обманутых дольщиков к 2024 году. Ранее разобраться с проблемой именно к этому году поручил президент Владимир Путин. Для этого были внесены изменения в закон о долевом строительстве: теперь деньги покупателей квартир хранятся на специальных эскроу-счетах в банках и возвращаются им, если застройщик не выполняет свои обязательства.