В мэрии Уфы озвучили планы по ремонту дорог и нанесению разметки

Всего в этом году планируют нанести порядка 150 тысяч кв. м дорожной разметки на 130 участках.

До 20 апреля заключат контракты, уже ведутся подготовительные работы. Составлен план проведения ямочного ремонта, определены первоочередные улицы для промывки шампунем, начата подготовка к удалению старой разметки, не подходящей по стандартам.

В первую очередь будут размечены проспекты Октября и Салавата Юлаева, улицы Заки Валиди, Комарова, Тоннельная, Цюрупы, 50-летия Октября, 50 лет СССР, Рихарда Зорге. На основных магистралях города разметку планируют нанести до 10 июня, на второстепенных улицах – до 15 июля.

В июле и августе будет проводится основная работа около учебных заведений: разметят более 450 пешеходных переходов.

Ремонт запланирован на 32 объектах, 13 из них – протяженностью более 10 км. Уже стартовали работы на улицах Льва Толстого и Шафиева, 17 апреля начнут ремонтировать улицу Демьяна Белого, с первого мая – улицы Новороссийскую, имени Города Галле (от проспекта Октября до Рихарда Зорге) и Менделеева (от Обской до Караидельской), с 15 мая – Рижскую.

Также с прошлого года ведется обновление тротуаров на Ленина и Пушкина, реконструируется улица Пугачева и строится Генерала Рыленко (проект «Южные ворота»), идет реконструкция улиц Октябрьской Революции (от Ленина до проспекта Салавата Юлаева) и Рабкоров, продолжается строительство Архитектора Рехмукова, Мусы Гареева, Высотной и других улиц.