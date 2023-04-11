В Башкортостане утвердили программу поддержки производителей оборудования для реабилитации инвалидов

После февраля прошлого года на рынке образовался дефицит, цены на протезы и другие технические средства реабилитации выросли в разы, многие из них жизненно важны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня, 11 апреля, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил о том, что утвердил программу поддержки производителей такого оборудования.

Сейчас в Башкортостане производят протезы, протезно-ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы, оборудование для лечебной физкультуры и реабилитации и многое другое. Те предприятия, которые захотят расширяться, смогут получить субсидии от государства.

Некоторые виды средств реабилитации критически важны и не производятся в России вообще – их производство республика поддержит в первую очередь.

Кроме того, пересмотрено субсидирование части затрат на средства реабилитации для населения: на эти цели в 2023 году из бюджета региона выделено 20 млн рублей. Государство возместит 50% фактических затрат, но не более пяти млн рублей на одного получателя.