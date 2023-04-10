В Уфе снова попытаются продать здание ТЦ «ХБК»

В реестре сведений о банкротстве опубликовано сообщение о проведении аукциона по продаже части принадлежащего УХБК торгового комплекса на улице Менделеева общей площадью 19,2 тыс. кв. м.

В лоте помещения на первом, втором и третьем этажах здания, а также право аренды участка площадью 41,8 тыс. кв. м, эскалаторы, лифты, оборудование и другое имущество. Торги стартуют с 416 млн рублей.

В 2021 году имущество УХБК уже пытались продать за 713 млн рублей, в 2022 – за 552 млн рублей.

УХБК принадлежит обанкротившемуся уроженцу Челябинска Марселю Юсупову, который владел раньше ТРК «Иремель», брендом «Индюшкин», гостиницей «Парк-Сити» и многими другими организациями.