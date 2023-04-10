18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением за плохую уборку улиц

Поделиться:

10 апреля на совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров снова поднял тему плохой уборки городских улиц.

«Уфе мы поставили задачу на прошлом совещании, но это касалось не только Уфы, но и всей республики: до 10 апреля мы должны были очиститься от всей грязи, накопленной за зиму, и города привести в порядок.

Я сам довольно активно поездил по Уфе в субботу и получил, в принципе, удовольствие, потому что, по крайней мере, везде работа идет.

Но контрольное управление вот мне сообщает почти по всем городам... у меня тут замечательные картинки из жизни ваших городов, и если я их опубликую – выход останется один: вас увольнять и искать других руководителей администраций.

Я вас, главы, не буду позорить. Даю срок: до 17 апреля – как хотите, так и выводите людей, усиливайте работу, но на следующем совещании я все, что там наворочено, буду показывать вашим жителям и нашей республике. И потом будем думать, что с вами делать и как работать.

Пустяковая задача – организовать людей, убрать смет и бытовой мусор, накопленный на территории. Вы работаете плохо, я очень настоятельно прошу вас очнуться от этого зимнего сна, уже медведи все повылезали, и приступить к этой работе», – заявил Радий Хабиров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: