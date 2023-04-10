Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением за плохую уборку улиц

«Уфе мы поставили задачу на прошлом совещании, но это касалось не только Уфы, но и всей республики: до 10 апреля мы должны были очиститься от всей грязи, накопленной за зиму, и города привести в порядок.

Я сам довольно активно поездил по Уфе в субботу и получил, в принципе, удовольствие, потому что, по крайней мере, везде работа идет.

Но контрольное управление вот мне сообщает почти по всем городам... у меня тут замечательные картинки из жизни ваших городов, и если я их опубликую – выход останется один: вас увольнять и искать других руководителей администраций.

Я вас, главы, не буду позорить. Даю срок: до 17 апреля – как хотите, так и выводите людей, усиливайте работу, но на следующем совещании я все, что там наворочено, буду показывать вашим жителям и нашей республике. И потом будем думать, что с вами делать и как работать.

Пустяковая задача – организовать людей, убрать смет и бытовой мусор, накопленный на территории. Вы работаете плохо, я очень настоятельно прошу вас очнуться от этого зимнего сна, уже медведи все повылезали, и приступить к этой работе», – заявил Радий Хабиров.