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В Уфе снова выпадет снег

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Аномально теплой эта весна, как и ожидалось, будет недолго: уже в ближайшие дни уфимцам придется снова доставать зимние вещи. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, первая половина следующей недели будет в Уфе относительно солнечной и теплой, ближе к концу недели будет много.

Понедельник, 10 апреля: до +13°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -3°, без осадков.

Вторник, 11 апреля: до +11°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – -1°, без осадков.

Среда, 12 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – 0°, без осадков.

Четверг, 13 апреля: до +16°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, временами дождь со снегом.

Пятница, 14 апреля: до +6°, облачно, дождь, в ночь на субботу – -3°, снег.

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