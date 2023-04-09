В Уфе снова выпадет снег

По прогнозу Гидрометцентра, первая половина следующей недели будет в Уфе относительно солнечной и теплой, ближе к концу недели будет много.

Понедельник, 10 апреля: до +13°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -3°, без осадков.

Вторник, 11 апреля: до +11°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – -1°, без осадков.

Среда, 12 апреля: до +14°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – 0°, без осадков.

Четверг, 13 апреля: до +16°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, временами дождь со снегом.

Пятница, 14 апреля: до +6°, облачно, дождь, в ночь на субботу – -3°, снег.