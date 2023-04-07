ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

О масштабных мероприятиях предупредил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.

Сегодня и до конца выходных рейды проведут как в городах, так и в районах республики, будет задействован практически весь личный состав Госавтоинспекции республики.

В частности, в Уфе в пятницу вечером пройдут массовые проверки в микрорайоне Сипайлово. Сотрудники дорожно-патрульной службы будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами, и по визуальным признакам за минимальный промежуток времени проверят максимальное количество проезжающего транспорта и водителей.

Особое внимание будут уделено нетрезвому вождению, правилам перевозки детей, пешеходам, проверке пассажирских перевозок. На контроле лица, лишенные водительских прав, и должники по неуплаченным штрафам.

За последние сутки в Уфе зарегистрировано 95 ДТП, в четырех из них пострадали четыре человека. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения.