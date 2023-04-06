В Башкортостане снова начали расти цены на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,9%), свекла (3,3%) и морковь (по 2,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сосиски (1,8%), яблоки (1,7%) и картофель (1,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели вермишель (3,2%), детские фруктовые консервы (2,7%), черный чай и пшено (по 2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.