Уфимские улицы начали мыть с шампунем

Конвои спецтехники, моющей улицы шампунем, пройдут по проспекту Октября, Комсомольской, Российской, Маршала Жукова, Набережной реки Уфы и другим улицам.

Конечно, речь идет не об обычном шампуне, а о дорожном. Это средство помогает быстро и качественно очистить проезжую часть.

Конвой состоит из трех машин: первая смывает грязь водой с раствором шампуня, вторая щеткой сметает ее к обочине, третья – «дорожный пылесос» – собирает весь мусор. Всего по городу задействовано более 60 единиц спецтехники.

Параллельно службы заняты подбором мусора, покраской барьерных ограждений и ямочным ремонтом.