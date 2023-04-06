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Уфимские улицы начали мыть с шампунем

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Коммунальные службы начали весеннюю уборку улиц с использованием специального моющего средства. Таким образом чистят центральные городские дороги.

Конвои спецтехники, моющей улицы шампунем, пройдут по проспекту Октября, Комсомольской, Российской, Маршала Жукова, Набережной реки Уфы и другим улицам.

Конечно, речь идет не об обычном шампуне, а о дорожном. Это средство помогает быстро и качественно очистить проезжую часть.

Конвой состоит из трех машин: первая смывает грязь водой с раствором шампуня, вторая щеткой сметает ее к обочине, третья – «дорожный пылесос» – собирает весь мусор. Всего по городу задействовано более 60 единиц спецтехники.

Параллельно службы заняты подбором мусора, покраской барьерных ограждений и ямочным ремонтом.

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