В Уфе увеличат маршрут «Бессмертного полка»

Акция традиционно пройдет девятого мая одновременно по всей республике, принять участие может любой желающий.

Построение колонны запланировано с 10.00 до 11.00. В 10.55 участники исполнят песню «Катюша» на русском и башкирском языках, далее – общереспубликанская минута молчания. В 11:12 начнется торжественное шествие, которое, по сложившейся традиции, пройдет по проспекту Октября. Колонна последует от пересечения с улицей имени Города Галле до пересечения с Российским переулком.

В этом году маршрут будет длиннее, чем обычно: руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Вадим Курилов отметил, что с улицы Кольской людям расходиться было затруднительно, тем более что количество участников акции каждый год увеличивается.

Как ожидается, в 2023 году «Бессмертный полк» соберет порядка 170 тыс. человек в Уфе и 480 тыс. человек по всему Башкортостану.