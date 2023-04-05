В Башкортостане газ проведут еще в 18 населенных пунктов

Сегодня, пятого апреля, глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что в программу газификации по соглашению с «Газпромом» дополнительно включили строительство 15 межпоселковых газопроводов.

Это позволит провести газ в 18 населенных пунктов в Караидельском, Баймакском, Абзелиловском, Янаульском, Аскинском, Иглинском, Ишимбайском, Татышлинском и Кармаскалинском районах.

Расширение программы даст возможность газифицировать 181 населенный пункт в 33 районах республики. В перспективе смогут подключить к газу 26 тысяч домов. В числе крупных проектов – газификация туристического кластера «Бурзянский», где расположен музейный комплекс «Шульган-Таш».

«Отмечу, что в Башкортостане действует и программа социальной догазификации, которую инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ домовладений. С 2021 года ей воспользовались уже порядка 31,5 тысячи семей.



Республика продолжает выдавать сертификаты на подключение к газу в размере 100 тысяч рублей. Всего с 2019 года их получили более 8,5 тысячи наших льготников. Отдельный вопрос – благоустройство населенных пунктов после газификации. Иногда получаю жалобы по этой теме, поэтому уделяем ей особое внимание. Жители не должны испытывать неудобств», – добавил Радий Хабиров.