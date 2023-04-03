«БашРТС» и «УИС» заявляют о снижении платы за отопление в марте

Прежде всего это связано с тем, что по мере приближения к концу отопительного сезона температура на улице повышается, а значит, дома потребляют меньше тепла.

Так, за период снятия показаний за март – с 22 февраля по 23 марта – средняя температура воздуха была -2,4° а за период снятия показаний за февраль – -10,6°. Поэтому в марте дома потребили на 23,33% меньше тепла.

Все это скажется на суммах в квитанциях в тех домах, где стоят общедомовые счетчики (ОДПУ). Остальные всегда платят по среднему тарифу.

ООО «БашРТС» также напоминает, что в связи с весенним потеплением суммы в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ), а в летний период и вовсе будут нулевыми – такова особенность схемы оплаты за отопление «по факту».

Если сравнивать с мартом 2022 года, то в прошлом году этот месяц был холоднее, средняя температура за период снятия была -6,9°, правда, и период снятия был короче – с 24 февраля по 23 марта.