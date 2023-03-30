В Башкортостане за неделю подорожали огурцы и некоторые другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (9,3%), морковь (6,8%), помидоры (4,7%) и детские мясные консервы (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель и рис (по 2,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели лук (4,2%), гречка (2,8%) и сосиски (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.