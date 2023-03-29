Уфе нужно порядка 100 млрд рублей на строительство Южного обхода и продолжения проспекта Салавата Юлаева

«Пара слов об Уфе. Мы сегодня открыто говорим, что наращиваем здесь объемы финансирования. Это понятно: мы готовимся к юбилею. Ведь Уфа – это не просто город, где живут уфимцы, это столица нашей четырехмиллионной республики и здешними благами пользуются все жители Башкортостана.

Именно поэтому мы придаем современный облик самым любимым уфимцами уголкам нашей столицы, каждый год дарим благоустроенные парки и скверы, чтобы жители могли гордиться Уфой, а ее гости – приезжать сюда вновь и вновь.

Мы также наведем порядок на дорогах, во дворах и подъездах. В целом Уфе предстоит еще большая работа для того, чтобы встретить свой юбилей.

Хочу сказать, что к этой важной дате мы решаем в столице многие транспортные вопросы. В этом году должны сдать Восточный выезд, продолжим работу по Южным воротам. Считаю, что нужно завершить к юбилею и реконструкцию исторического моста.

Но всех этих усилий недостаточно. Необходимо проработать вопрос по привлечению финансирования еще ряда крупных дорожных объектов Уфы: это Южный обход с мостом через Белую в Кузнецовском Затоне и развязкой в районе ТРЦ "Мега", а также продолжение проспекта Салавата Юлаева с мостом в створе улицы Интернациональной. Здесь есть над чем работать, речь идет о вложении порядка 100 млрд рублей.

Кроме того, совместно с РЖД мы ведем работу по реализации масштабного проекта развития уфимского железнодорожного узла. Этот стратегически важный для нас проект включает строительство 20 км сплошных путей Южного обхода, организацию кольцевого движения пригородных поездов вокруг столицы. Очень важный и нужный для нас проект», – сказал Радий Хабиров.