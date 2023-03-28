В Уфе аренда комнат подорожала за год на 11,7%

Аренда комнаты в городах, охваченных исследованием, в марте 2023 года обойдется в среднем в 8285 рублей в месяц – это на 8,1% больше, чем в марте прошлого года.

Сильнее всего съемные комнаты подорожали за год во Владивостоке (+33,2%), Магнитогорске (+30,4%), Волжском (+29,2%) и Иваново (+24,5%).

Снизились цены в Нижнем Тагиле (-8,8%), Калининграде (-5,6%), Владикавказе (-5,1%), Москве (-4,6%), Севастополе (-1,8%), Кургане (-1,7%), Череповце (-1,1%) и Санкт-Петербурге (-0,7%).

Цены по городам могут отличаться в два и даже три раза. Самые дорогие комнаты сдаются в Москве, где они стоят 16 540 рублей в месяц , Сочи (15 309 рублей) и Московской области (13 410 рублей). А самые дешевые – в Пензе (4962 рубля), Нижнем Тагиле (5079 рублей) и Саранске (5175 рублей).

В Уфе аренда комнаты сейчас обходится в среднем в 8551 рублей в месяц, что на 11,7% дороже, чем в марте прошлого года.