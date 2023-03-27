Стало известно, когда уберут весь снег и мусор с улиц Уфы

«Мы уже приступили к субботникам, еженедельно силами всех предприятий города будут организовываться субботники, в пятницу после обеда приступаем. До десятого апреля, я думаю, мы всю эту работу завершим», – сказал Ратмир Мавлиев.

Радий Хабиров поручил запланировать на 10 апреля доклад о переходе крупных городов в весенне-летний режим уборки.

«В целом работу видно, по дорогам всем надо отработать. Даже если какие-то погодные условия будут, снег может выпасть – вы все равно эту работу делайте. Чем быстрее сделаем, тем лучше будет, поэтому мобилизуйте людей и службы», – добавил глава республики.