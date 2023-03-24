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Стало известно, что будет с магазинами «Леруа Мерлен» в Уфе

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Французская группа ADEO, владеющая сетью гипермаркетов «Леруа Мерлен», – один из немногих представителей крупного зарубежного бизнеса, открыто заявивших, что не собираются покидать российский рынок после событий февраля 2022 года. Похоже, ее планы изменились.

Фото: Камиль Амирханов

Сегодня, 24 марта, издание «РБК» со ссылкой на представителей компании сообщило о том, что ADEO планирует передать российскую компанию локальному менеджменту.

При этом источник подчеркнул, что «смена владельца не повлияет на бизнес компании ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников – все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме».

В России расположены 111 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 65 городах, это один из крупнейших ритейлеров страны. Два магазина расположены в Уфе – на Энтузиастов, 22 и на Рубежной, 172.

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