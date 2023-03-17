В Уфе начали мыть и пылесосить улицы

Сегодня, 17 марта, на улицы вышла спецтехника по уборке смета и пыли. Автопылесосы собирают оставшуюся после таяния снега грязь вдоль дорог.

Параллельно при помощи другой техники идет промывка дорожных ограждений, ведется ямочный ремонт, подбор мусора, мойка тротуаров, опор электропередач, светофорных объектов, остановок общественного транспорта и дорожных знаков. Рабочие смывают надписи и объявления со стен зданий, ворошат снег.

Этой зимой на улицах Уфы практически не использовали песок в качестве противогололедного средства: вместо него город закупился специальными реагентами, что, возможно, позволит избежать повышенной запыленности в сухую погоду. Использование песка для отсыпки тротуаров эффективно в кратчайшей перспективе, но приносит больше вреда, чем пользы: весной, после таяния снега, поднимается пыль, песок портит газоны и забивает ливневки.