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Ложные сообщения о терактах в Башкортостане поступают с территории США и Германии

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Диверсии, теракты и другие меры по дестабилизации обстановки участились в последнее время во многих регионах России. Большинство сообщений с угрозами оказываются ложными и поступают они, как правило, из-за границы.

vk.com/rustish02

Сегодня, 16 марта, заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов рассказал о ситуации в этой области.

«В республике выросло число сигналов о взрывных устройствах на железной дороге. По два-три факта в день.

Сообщения поступают, как правило, из США, Германии… Коллективный Запад всеми средствами пытается дестабилизировать у нас обстановку, в том числе путем ложных тревог. Не реагировать на них невозможно, поскольку вероятность диверсий сейчас повышенная.

Все сообщения проверяются. Вопрос безопасности на транспорте мы обсудили с коллегами на заседании парламентского Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Безопасность пассажирских и грузовых перевозок у нас обеспечена на очень высоком уровне», – сообщил Рустам Ишмухаметов.

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