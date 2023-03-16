Ложные сообщения о терактах в Башкортостане поступают с территории США и Германии

Сегодня, 16 марта, заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов рассказал о ситуации в этой области.

«В республике выросло число сигналов о взрывных устройствах на железной дороге. По два-три факта в день.

Сообщения поступают, как правило, из США, Германии… Коллективный Запад всеми средствами пытается дестабилизировать у нас обстановку, в том числе путем ложных тревог. Не реагировать на них невозможно, поскольку вероятность диверсий сейчас повышенная.

Все сообщения проверяются. Вопрос безопасности на транспорте мы обсудили с коллегами на заседании парламентского Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Безопасность пассажирских и грузовых перевозок у нас обеспечена на очень высоком уровне», – сообщил Рустам Ишмухаметов.