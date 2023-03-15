Стало известно, когда в Уфе начнут наносить разметку

Об этом сегодня, 15 марта, в соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

«В прошлом году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. кв. м.

В этом году увеличиваем финансирование. Общая площадь разметки составит порядка 150 тыс. кв. м на 130 участках дорог. Договорились с Минтрансом ежегодно обеспечивать рост.

Самое главное – безопасность дорожного движения. Продолжим также нанесение вафельной разметки, прошу не нарушать.

Начало работ запланировано на конец апреля, при наступлении благоприятных погодных условий. Будут временные неудобства, отнеситесь с пониманием!» – написал Мавлиев.