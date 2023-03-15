Строительство Восточного выезда из Уфы завершено на 63%

«На одной из главных наших строек, Восточном выезде из Уфы на трассу М-5 "Урал", завершили подземные проходческие работы в тоннеле. Это был самый объемный и технологически сложный этап.

Теперь, до июня, строители сосредоточатся на сооружении постоянных конструкций. Сейчас в южном тоннеле монтируют верхнюю, нижнюю и боковые части, в северном – бетонируют основание под дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети.

В целом Восточный выезд готов почти на 63%. Идем по графику – работаем 24/7», – написал Радий Хабиров.