Строительство Восточного выезда из Уфы завершено на 63%

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях опубликовал свежие фото с одной из самых масштабных строек республики – Восточного выезда из Уфы.
vk.com/radiyhabirov
«На одной из главных наших строек, Восточном выезде из Уфы на трассу М-5 "Урал", завершили подземные проходческие работы в тоннеле. Это был самый объемный и технологически сложный этап.
Теперь, до июня, строители сосредоточатся на сооружении постоянных конструкций. Сейчас в южном тоннеле монтируют верхнюю, нижнюю и боковые части, в северном – бетонируют основание под дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети.
В целом Восточный выезд готов почти на 63%. Идем по графику – работаем 24/7», – написал Радий Хабиров.
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