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В Уфе пройдут сплошные проверки транспорта

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Сегодня, 14 марта, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Сплошные проверки пассажирского транспорта пройдут на территории города завтра, 15 марта.

Мероприятия направленны на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госавтоинспекция предупредила о неблагоприятных погодных условиях: снегопады, ледяные дожди и гололедица затруднят движение по дорогам республики.

За последние сутки в Уфе было зарегистрировано 136 ДТП, пострадавших нет, семь водителей задержаны в состоянии опьянения.

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