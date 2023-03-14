В Уфе пройдут сплошные проверки транспорта

Сегодня, 14 марта, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Сплошные проверки пассажирского транспорта пройдут на территории города завтра, 15 марта.
Мероприятия направленны на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.
«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Госавтоинспекция предупредила о неблагоприятных погодных условиях: снегопады, ледяные дожди и гололедица затруднят движение по дорогам республики.
За последние сутки в Уфе было зарегистрировано 136 ДТП, пострадавших нет, семь водителей задержаны в состоянии опьянения.
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