Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Уфе

Сервис SuperJob проанализировал 92 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало марта 2023 года.
Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:
1. Программист «1С» в ГК «Жилстройинвест» (строительство жилых домов). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.
2. Региональный менеджер по продажам архитектурного стекла в АО «Салаватстекло» (производство стекла и стекольной продукции). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
3. Менеджер по продажам в «Инвестцентр» (оптовые продажи напольных покрытий). Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.
4. Супервайзер отдела продаж в «МТС». Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.
5. Инженер-сметчик в ГК «АСК» (строительство). Предлагаемая зарплата – от 55 тыс. рублей в месяц.
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (заместитель директора по производству), в Казани – от 180 тыс. рублей в месяц (DevOps-инженер), в Москве – 500-700 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор call-центра).
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