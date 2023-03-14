Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Программист «1С» в ГК «Жилстройинвест» (строительство жилых домов). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

2. Региональный менеджер по продажам архитектурного стекла в АО «Салаватстекло» (производство стекла и стекольной продукции). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по продажам в «Инвестцентр» (оптовые продажи напольных покрытий). Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

4. Супервайзер отдела продаж в «МТС». Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

5. Инженер-сметчик в ГК «АСК» (строительство). Предлагаемая зарплата – от 55 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (заместитель директора по производству), в Казани – от 180 тыс. рублей в месяц (DevOps-инженер), в Москве – 500-700 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор call-центра).