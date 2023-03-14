Упавший вчера купол минарета «Ар-Рахим» вернут на место

Вечером 14 марта шквалистым ветром повредило недостроенную мечеть «Ар-Рахим»: обрушился купол одного из минаретов.
Фото: МЧС России
При падении купол повредил только строительные леса, другого ущерба зданию нет. Люди также не пострадали.
Как сообщили в администрации города, купол транспортируют на завод, осмотрят и решат, можно ли его починить или проще изготовить новый. В любом случае минарет восстановят в ближайшие недели.
Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что для завершения строительства мечети понадобится от двух до четырех миллиардов рублей, причем это должны быть внебюджетные средства.
В ближайшие три года мечеть достраивать не будут, так как основной приоритет в республике – поддержка военнослужащих и их семей, а также стабилизация экономики.
Мечеть «Ар-Рахим» начали строить еще в 2007 году, по планам она должна была стать одной из крупнейших в России и Европе. В 2020 году пошла речь о том, что проект завершат к 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие Уфы, но в 2022 году Ратмир Мавлиев сообщил, что сейчас денег на этот проект у города нет.
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