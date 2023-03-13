В Башкортостане продолжают снижаться цены на огурцы и некоторые другие продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (12,2%) и бананы (3,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яйца (2,8%), яблоки и рис (по 2,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (17,6%), морковь (2,4%) и курица (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.