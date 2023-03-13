Радий Хабиров сообщил вице-президенту Ирана о намерении укреплять сотрудничество

Я рассказал господину Резаи о наших намерениях укреплять сотрудничество с Ираном, о рабочей группе по взаимодействию между Башкортостаном и Ираном, которую мы уже сформировали, о наших планах.



«Башкортостан – один из ведущих центров российской нефтехимической промышленности, машиностроения. Наши предприятия производят нефтегазовое оборудование, автобусы, вертолёты, автобетоновозы, строительную, сельскохозяйственную технику, двигатели для реактивных самолетов "Су" и "МиГ".

Многие наши предприятия ориентированы на мировой рынок. Наш товарооборот на 80% состоит из башкирского экспорта. Причем две трети – несырьевой экспорт.

Товарооборот между Башкортостаном и Ираном пока в пределах 100 млн долларов. Я уверен, в наших силах в ближайшие годы, как минимум, удвоить этот показатель.

Безусловно, двустороннее взаимодействие не ограничивается сферой экономики. Мы хотели бы расширять сотрудничество в области науки, образования, медицинского туризма.

На встрече мы попросили господина Резаи, чтобы он держал планы по сотрудничеству между Ираном и Башкортостаном на контроле. Все они будут отражены в нашей дорожной карте. Он тут же дал нужные поручения членам Правительства Ирана.

Важно, что Иран готов инвестировать в Башкортостан, а Башкортостан – в Иран. Международная экономическая ситуация толкает нас в этом направлении», – написал Радий Хабиров в соцсетях.