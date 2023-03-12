Солнце и дожди: погода в Уфе 13-17 марта

По прогнозу Гидрометцентра, в первой половине недели в Уфе будут осадки, зато обещают несколько солнечных деньков.

Понедельник, 13 марта: до +6°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – -6°, кратковременный снег.

Вторник, 14 марта: до +1°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – -6°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 15 марта: до +3°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – -6°, без осадков.

Четверг, 16 марта: до +2°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -2°, без осадков.

Пятница, 17 марта: до +6°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – 0°, без осадков.