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В Уфе на 4,5 месяца перекроют одну из улиц

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Продолжается масштабный проект по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья. Появление коммуникаций даст мощный толчок в расширении города, но создает временные сложности для жителей.

План: мэрия Уфы

Администрация Уфы предупреждает о том, что в период с 15 апреля по 31 августа 2023 года будет перекрыта улица Колгуевская на участке от Пугачева до Бакинской в связи со строительством водовода.

Ограничение необходимо, так как сети водоснабжения расположены по оси дорожного полотна. При этом для местных жителей и машин экстренных служб проезд будет открыт. Мэрия просит жителей закладывать больше времени на дорогу с учетом объезда.

Это первый этап строительства коммуникаций, водовод будет проложен в том числе и вдоль улиц Пугачева и Колгуевской.

Весь проект позволит обеспечить коммуникациями районы, в которых в ближайшее время могут построить более восьми миллионов квадратных метров жилья. Эта территория охватывает такие микрорайоны, как Затон и Дема, поселки 8 Марта, Романовка, Ветошниково и Цветы Башкирии.

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