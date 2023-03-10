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Под Уфой начались взрывные работы

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Подготовка к паводку продолжается. Традиционно со сходом снега Уфу, окруженную реками, подтапливает со всех сторон.

Военные взрывники с участием спасателей провели первые в этом году взрывные работы на реке Уршак в Чишминском районе.

Взрывы проводят для недопущения заторов льда и резких подъемов уровня воды, что помогает избежать затопления ближайших населенных пунктов.

Такие работы будут проводиться по мере необходимости и на других реках. На территории республики расположено более 200 паводкоопасных рек. Чаще всего выходят из берегов малые степные реки, а также Белая, Уфа и Дема.

Начало половодья в этом году ожидается в период с седьмого по 18 апреля. При минимальных уровнях 300-550 см возможно затопление дорог в Демском районе к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», в Ленинском районе между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез.

При средних уровнях 600-700 см в зону возможного затопления попадают территории Демского, Кировского и Ленинского районов. При максимальных уровнях 750-990 см возможно затопление территорий всех семи районов города.

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