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В Башкортостане запустили новое производство матрасов за 450 млн рублей

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Первый в России мебельный кластер открылся в 2022 году на базе туймазинского предприятия «Корона». Там планируют реализовать 14 проектов на общую сумму 800 млн рублей, обеспечив работой более 1200 человек.

vk.com/radiyhabirov

Сегодня, девятого марта, глава республики Радий Хабиров сообщил о запуске линии по выпуску матрасов, это вторая очередь производства этой компании.

В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Всего будет производиться 15 тысяч матрасов в месяц.

«В целом Башкортостан сделал ставку на развитие промышленных кластеров. В условиях вызовов, которые стоят перед нашей экономикой, такое объединение предприятий позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места, успешно выстраивать эффективную логистику от производства продукции до ее реализации», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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