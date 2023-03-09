В Башкортостане запустили новое производство матрасов за 450 млн рублей

Сегодня, девятого марта, глава республики Радий Хабиров сообщил о запуске линии по выпуску матрасов, это вторая очередь производства этой компании.

В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Всего будет производиться 15 тысяч матрасов в месяц.

«В целом Башкортостан сделал ставку на развитие промышленных кластеров. В условиях вызовов, которые стоят перед нашей экономикой, такое объединение предприятий позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места, успешно выстраивать эффективную логистику от производства продукции до ее реализации», – написал Радий Хабиров в соцсетях.