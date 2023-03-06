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В Уфе закрылся самый длинный каток

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Администрация Уфы сообщает о завершении работы самого протяженного ледового катка в городе. Нынешний сезон стал для него вторым с момента открытия.

Ледовая площадка протяженностью более 800 метров, расположенная на набережной реки Белой, открылась в середине декабря, за это время ее посетили более 30 тысяч человек.

Каток был оборудован музыкальным сопровождением и вечерней подсветкой, на нем проходили спортивно-массовые мероприятия, в том числе соревнования и мастер-классы по хоккею и керлингу, семейные «Веселые старты».

Всего в этом зимнем сезоне в столице функционировали 31​ каток​ и 90 хоккейных коробок. До конца апреля по выходным покататься на коньках можно в спортивном комплексе «Юлаевец» (Рихарда Зорге, 35а), а каток в Центре шорт-трека имени Семена Елистратова (Александра Невского, 15) работает круглый год.

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