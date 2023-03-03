Башкортостан выбыл из топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам января 2023 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Средняя цена на бензин по стране в целом в январе 2023 года составила 50,89 рубля за литр (+0,04 р./литр по сравнению с декабрем 2022).
В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: если в Чукотском АО он стоит в среднем 64,17 рубля за литр, то в Алтайском крае – 45,9 рубля за литр.
Если по итогам декабря Башкортостан со стоимостью 48,34 рубля за литр занимал девятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином (а в ноябре замыкал топ-10), то в обновленном рейтинге республики уже нет.
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