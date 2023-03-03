Башкортостан выбыл из топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в январе 2023 года составила 50,89 рубля за литр (+0,04 р./литр по сравнению с декабрем 2022).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: если в Чукотском АО он стоит в среднем 64,17 рубля за литр, то в Алтайском крае – 45,9 рубля за литр.

Если по итогам декабря Башкортостан со стоимостью 48,34 рубля за литр занимал девятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином (а в ноябре замыкал топ-10), то в обновленном рейтинге республики уже нет.