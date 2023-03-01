Из-за фестиваля перекроют несколько улиц в центре Уфы

Ограничение движения транспорта введут на время комплексной уборки снега и проведения фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон – 2023».

С 21.00 первого марта до 6.00 второго марта перекроют:

– улицу Чернышевского от Ленина до Карла Маркса;

– улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.

С 21.00 второго марта до 6.00 третьего марта перекроют:

– улицу Чернышевского от Ленина до Карла Маркса;

– улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.

С 6.00 до 20.00 третьего марта перекроют:

– улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической, а также крайнюю левую полосу улицы Чернышевского – от Ленина до Мустая Карима.