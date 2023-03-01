Из-за фестиваля перекроют несколько улиц в центре Уфы

Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии участков улиц в центре города и просит жителей заранее планировать маршруты.
ufacity.info
Ограничение движения транспорта введут на время комплексной уборки снега и проведения фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон – 2023».
С 21.00 первого марта до 6.00 второго марта перекроют:
– улицу Чернышевского от Ленина до Карла Маркса;
– улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.
С 21.00 второго марта до 6.00 третьего марта перекроют:
– улицу Чернышевского от Ленина до Карла Маркса;
– улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.
С 6.00 до 20.00 третьего марта перекроют:
– улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической, а также крайнюю левую полосу улицы Чернышевского – от Ленина до Мустая Карима.
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